GÜNGÖREN'DE KAPKAÇÇILARI DURDURAN ESNAF KAMERADA - Son Dakika

Güngören'de şüpheliler, bankadan para çeken bir kişinin içinde yaklaşık 1 milyon lira olan çantasını alarak kaçmaya çalıştı. Çanta sahibinin, bağrışlarını duyan esnaflar dükkanlarından çıkarak şüphelileri kovaladı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Salı Günü öğle saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın önünde gerçekleşti. Bankadan para çeken bir kişi, otomobiline yöneldiği sırada, kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edildi. İddiaya göre içinde yaklaşık 1 milyon lira olan çantayı alan şüpheliler otomobille kaçmaya çalıştı. Çanta sahibinin bağrışlarını duyan esnaf, dükkanlarından çıkarak, kaçanları durdurmaya çalıştı. Otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler önlerindeki minibüsün durması üzerine otomobilden inerek olay yerinden kaçtı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Esnafın dükkanlarından çıkıp koştuğu, şüphelilerin ise önlerindeki aracın durması üzerine kaçarak uzaklaştığı görülüyor.