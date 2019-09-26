Güngören'de kasapta yaşanan panik anları kamerada

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Güngören'de bir kasapta yaşanan panik anları kameralara yansıdı.



Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, bazı binalar da hasar gördü. Deprem sırasında Güngören'de bir kasapta yaşanan panik anları kameralara yansıdı. - İSTANBUL