Son Dakika Haberleri: Güngören'de kasapta yaşanan panik anları kamerada
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Güngören'de kasapta yaşanan panik anları kamerada

1 saat önce

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Güngören'de bir kasapta yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Güngören'de kasapta yaşanan panik anları kamerada, System.String[]

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Güngören'de bir kasapta yaşanan panik anları kameralara yansıdı.


Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, bazı binalar da hasar gördü. Deprem sırasında Güngören'de bir kasapta yaşanan panik anları kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Güngören, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
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