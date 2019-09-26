Güngören'de kasapta yaşanan panik anları kamerada
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Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Güngören'de bir kasapta yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Güngören'de bir kasapta yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, bazı binalar da hasar gördü. Deprem sırasında Güngören'de bir kasapta yaşanan panik anları kameralara yansıdı. - İSTANBUL
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