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Güngören'de kentsel dönüşüm için anlaşan komşu binalara ilave 1 kat imar hakkı tanınacak - Son Dakika

Güngören'de kentsel dönüşüm için anlaşan komşu binalara ilave 1 kat imar hakkı tanınacak

02.12.2021 13:30
Güngören'de kentsel dönüşüm için anlaşan komşu binalara ilave 1 kat imar hakkı tanınacak

Güngören'de riskli binaların dönüştürülmesi için kolaylık sağlayan plan notlarının belediye meclisinde kabul edilmesinin ardından ilçe genelinde evini yenilemek isteyen yan yana iki komşu bina sakinlerinin anlaşması halinde ilave 1 kat inşaat hakkı verilecek.

Güngören'de riskli binaların dönüştürülmesi için kolaylık sağlayan plan notlarının belediye meclisinde kabul edilmesinin ardından ilçe genelinde evini yenilemek isteyen yan yana iki komşu bina sakinlerinin anlaşması halinde ilave 1 kat inşaat hakkı verilecek.

Güngören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güngören'in tamamında kentsel dönüşümün hız kazanması ve vatandaşların depreme dayanıklı yaşam alanına kavuşması için 2019'da belediye meclisinden geçirilen plan notları, CHP'li meclis üyeleri ile Mimarlar Odası'nın itirazı üzerine Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada mahkeme kararıyla iptal edildi.

İptal edilen plan notları ile 2 yılda 8 bin kişi depreme dayanıklı evlerine kavuşurken, 5 bin kişi de ruhsat almak için sırada bekliyordu. Ancak bu gelişmenin ardından ruhsat bekleyen 5 bin kişi mağdur edildi. İptal edilen karara ilçe sakinleri tepki gösterirken, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, plan notlarının en kısa sürede yeniden meclisten geçirileceğini açıkladı.

Yapılan çalışmaların ardından bir ayda hazırlanan plan notları, belediye meclisinin 2021 Eylül ayı toplantısında yeniden görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kararlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de oylanarak kabul edildi. Yeni kararlar ile ilçedeki kentsel dönüşüm ivmesinin hız kazanması amaçlanırken, binasını yenilemek isteyen ilçe sakinlerine de birçok avantaj sunuldu.

İlçede kentsel dönüşüm kapsamında öncelik, otopark sorununun çözümüne katkı sağlamaya, ilave katlardan kaynaklı uygulamada karşı karşıya kalınan sorunların aşılmasına, yeni ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulabilmesine verildi. Bu kapsamda üzerinde eski yapılar bulunan komşu iki parselin birleştirilerek birlikte ve yerinde kentsel dönüşüm ile yapılacak binalara yüzde 15 ilave imar hakkı tanındı. Bu uygulama sayesinde anlaşan binalara birer kat fazla inşaat alanı hakkı tanınırken, hem alta otoparkını yapabilmeleri hem de finansman desteğinden faydalanabilmeleri sağlandı.

Ayrıca alınan kararlar doğrultusunda ilçedeki ön bahçe mesafeleri 3 metreden 1,5 metreye çekilerek inşaat alanı kaybı engellendi. Bu kararla tartışma konusu olan metrekare düşüklüğü konusu da çözüme kavuşturuldu.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, sitelerin dönüşüm için başvurmaları halinde mevcut inşaat alanın üzerine yüzde 25 oranında imar artışı sağlanması da kararlaştırıldı.

Alınan kararlarla projelerde duraksamaya sebebiyet veren nedenler ortadan kaldırılırken, dönüşüme hız verilmesi ve vatandaşların bir an önce güvenli evlerine kavuşmaları hedeflendi.

geri dönüşüm, Güngören, Hisarcık, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güngören'de kentsel dönüşüm için anlaşan komşu binalara ilave 1 kat imar hakkı tanınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de kentsel dönüşüm için anlaşan komşu binalara ilave 1 kat imar hakkı tanınacak - Son Dakika
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