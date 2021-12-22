Üye Girişi
Güngören'de kentsel dönüşüme alınan sitenin temeli atıldı - Son Dakika

Güngören'de kentsel dönüşüme alınan sitenin temeli atıldı

22.12.2021 14:08

Güngören'de kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan Doğakent Sitesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Güngören'de kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan Doğakent Sitesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, riskli yapı ilan edilen Gençosman Mahallesi'ndeki Doğakent Sitesi'nin hak sahipleriyle anlaşarak başlattığı kentsel dönüşüm süreci kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş ve ev yaşamının yaklaşık 14 yılının Güngören'de geçtiğini söyledi.

Bu nedenle ilçenin sıkıntılarını iyi bildiğini ifade eden İmamoğlu, "O bakımdan, buraya yapılacak her güzel işin, atılacak her adımın inanın ki bir Büyükşehir Belediye Başkanınız olarak değil bir hemşeriniz, bir kardeşiniz olarak yanınızda olacağımı ve her hususta Güngörenlileri destekleyeceğimi ifade etmek isterim" dedi.

Hak sahiplerine "hayırlı olsun" dileklerinde bulunan ve sitenin 18 ayda tamamlanacağını bildiren İmamoğlu, "18 ayı dikkatli bir biçimde takip ediyor olacağım. Demek ki 2023 yılının mayıs-haziran aylarında, belki de Haziran'ın 4'ünde, benim doğum günümde gelir sizlerin anahtarlarını ben teslim ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İBB Başkanı İmamoğlu ve hak sahipleri birlikte butona basarak temele ilk harcı döktü.

Riskli yapı ilan edilen 4 blok 136 bağımsız birimden oluşan Doğakent Sitesi, yeni projede 150 konut, 14 ticari birim olmak üzere toplam 164 bağımsız birimden oluşacak.

Güngören'de kentsel dönüşüme alınan sitenin temeli atıldı
Güngören'de kentsel dönüşüme alınan sitenin temeli atıldı
Güngören'de kentsel dönüşüme alınan sitenin temeli atıldı
Güngören'de kentsel dönüşüme alınan sitenin temeli atıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güngören'de kentsel dönüşüme alınan sitenin temeli atıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Burak Özçivit'in mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı Burak Özçivit'in mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
14:20
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı         
12:33
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı         
18:36

Son Dakika Haberleri
14:45 AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 2021 performansını merak edenlere! İşte o rakamlar
14:35 Hırsızın çuval önlemi hiç bir işe yaramadı! Çalıntı kartla ATM'den para çeken şüpheli kıskıvrak yakalandı
14:32 Galatasaray resmi hesabının paylaşımı taraftarı çıldırttı: Hiç utanma kalmadı mı!
14:30 Son Dakika: TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde kullanıma sunulacak! İlk adres devlet hastaneleri
14:14 İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
14:14 Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı
14:12 Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek
14:05 Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi
13:56 Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı
13:54 Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 15:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: Güngören'de kentsel dönüşüme alınan sitenin temeli atıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement