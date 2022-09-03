Güngören'de sevgilisini sokak ortasında yumruklayan şüpheli gözaltına alındı

GÜNGÖREN'de kız arkadaşı R.K.'yi (17) bıçak tehdidiyle sokağa çıkararak kafasına yumruklarla vuran E.D. gözaltına alındı.

Olay, Çarşamba günü Güngören Gençosman Mahallesi'nde meydana geldi. R.K.(17), bir süredir arkadaşlık ettiği E.D. ile tartıştı. Bunun üzerine E.D., R.K.'nin evinin kapısına geldi. Elinde bıçak da bulunan E.D., R.K.'yi dışarı çıktığı sırada gördü. Aralarında tartışma başladı. E.D. ve R.K. bir süre de sokakta tartışmaya devam etti. Daha sonra E.D., R.K.'nin kafasına yumruk atmaya başladı.

Sesler üzerine sokağa bakan mahalleli, E.D.'nin R.K.'ye şiddet uyguladığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. R.K. gelen ekiplere, 'E.D., benim erkek arkadaşım. Bana herhangi bir şiddet uygulamadı. Kendisinden şikayetçi değilim. Her zaman ki tartışmalarımız' diyerek şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine R.K., kararını değiştirdi ve polise giderek E.D.'den şikayetçi oldu. Polis E.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. E.D., emniyette verdiği ifadede 'R.K. benim kız arkadaşım. Kıskançlık yüzünden tartıştık. Alkolün etkisiyle de kapısına gittim ve bu olay yaşandı. Ona zarar vermek istememiştim"dedi. E.D.'ye uzaklaştırma kararı verildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.