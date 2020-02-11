Güngören'de kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını... - Son Dakika

Güngören'de kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını...

6 saat önce

Güngören'de kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını açıkladı.

Güngören'de kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını..., System.String[]

Güngören'de kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Ören'in 15 yıl hapsine hükmetti. - İSTANBUL

Güngören, Ören, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
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