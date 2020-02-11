Güngören'de kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını... - Son Dakika

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Güngören'de kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını...
6 saat önce
Güngören'de kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
Güngören'de kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Ören'in 15 yıl hapsine hükmetti. - İSTANBUL
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