Güngören'de kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören adliyeye sevk edildi

Hülya Ören: "Ben onu öldürmek istemedim kendimi savundum"

İSTANBUL - Güngören'de şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören adliyeye sevk edildi. Adliye binasına giren Hülya Ören, "Ben onu öldürmek istemedim kendimi savundum. o beni öldürecekti" dedi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi de dün akşam Hülya Ören isimli kadın şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürmüştü. Bugünde emniyette işlemleri tamamlanan kadın Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

"O beni öldürecekti"

Bakırköy Adliyesi'ne getirilen Hülya Ören basın mensuplarının kocanızı neden öldürdünüz sorusu üzerine "Ben onu öldürmek istemedim kendimi savundum. o beni öldürecekti" dedi.