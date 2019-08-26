Son Dakika Haberleri: Güngören'de kocasını öldüren kadın adliyeye girişte gözyaşlarını tutamadı
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Güngören'de kocasını öldüren kadın adliyeye girişte gözyaşlarını tutamadı

1 saat önce

Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA-GÜNGÖREN'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi.

Güngören'de kocasını öldüren kadın adliyeye girişte gözyaşlarını tutamadı, System.String[]

Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA-GÜNGÖREN'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi.
Hülya Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Basın mensuplarının "Kocanızı neden öldürdünüz?"  şeklindeki sorusu üzerine  Hülya Ö. "Ben onu öldürmek istemedim, kendimi savundum. O beni öldürecekti" diyerek ağladı.


Güngören, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:52 Kaynak: DHA
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Güngören'de kocasını öldüren kadın: Öldürmedim, kendimi savundum, o beni öldürecekti
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