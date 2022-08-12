GÜNGÖRENDE KOMŞULARININ HABER ALAMADIĞI KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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GÜNGÖRENDE KOMŞULARININ HABER ALAMADIĞI KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

12.08.2022 10:02
GÜNGÖRENDE KOMŞULARININ HABER ALAMADIĞI KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

GÜNGÖREN'de komşularının 3 gün haber alamadığı Selahattin Yazgan (48) evinde ölü bulundu.

GÜNGÖREN'de komşularının 3 gün haber alamadığı Selahattin Yazgan (48) evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Güngören Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. 48 yaşındaki Selahattin Yazgan'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmadı. İhbar üzerine evin bulunduğu sokağa gelen itfaiye, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki eve merdivenle pencereden girdi. Ekipler Yazgan'ın yatağında hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine bilgi verildi. Aağlık ekipleri, Yazgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yazgan'ın komşusu Osman Ergün "Psikolojik sıkıntılar yaşıyordu. Komşular arayınca itfaiye geldi camdan içeri girdiler. Yatakta hareketsiz yatıyordu" dedi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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