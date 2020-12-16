Güngören'de kuaförde tıraş olan kişiye silahlı saldırı - Son Dakika

Güngören'de kuaförde tıraş olan kişiye silahlı saldırı

16.12.2020 20:32
Güngören'de kuaförde tıraş olan kişiye silahlı saldırı, System.String[]

GÜNGÖREN'de yaya olarak gelen 2 kişi, kuaförde tıraş olan Ali M.'ye silahlı saldırıda bulunarak yaraladı.

GÜNGÖREN'de yaya olarak gelen 2 kişi, kuaförde tıraş olan Ali M.'ye silahlı saldırıda bulunarak yaraladı. Şüphelilerin, saldırının ardından ellerinde tabancalarla kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, saat 19.00 sıralarında Maraşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yaya olarak gelen 2 kişi, husumetli oldukları Ali M. tıraş olduğu sırada kuaför dükkanını kurşun yağmuruna tuttu. Camdan içeri giren kurşunlar Ali M.'nin ayağına isabet etti. Saldırganlar geldikleri gibi yaya olarak kaçtı. Yaralanan Ali M., vatandaşların yardımıyla araçla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, saldırının ardından ellerinde tabancalarla kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

"SİLAH SIKIP KOŞA KOŞA UZAKLAŞTILAR"Cadde üzerinde bulunan bir görgü tanığı, "Adam tıraş oluyordu, 2 kişi geldi. Silah sıkıp koşa koşa uzaklaştılar. Adam yaralandı, can havliyle araçla hastaneye kaldırıldı. Gelen kişiler yaya olarak gelip kaçtılar" dedi.


- İstanbul
Güngören'de kuaförde tıraş olan kişiye silahlı saldırı
Güngören'de kuaförde tıraş olan kişiye silahlı saldırı
Güngören'de kuaförde tıraş olan kişiye silahlı saldırı
Güngören'de kuaförde tıraş olan kişiye silahlı saldırı
Güngören'de kuaförde tıraş olan kişiye silahlı saldırı
Güngören'de kuaförde tıraş olan kişiye silahlı saldırı

Güngören, Bağcılar, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güngören'de kuaförde tıraş olan kişiye silahlı saldırı - Son Dakika


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