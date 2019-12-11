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Güngören'de kumaş yıkama fabrikasında yangın

6 saat önce

Güngören'de 7 katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güngören'de 7 katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir kumaş yıkama fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süreden büyüyen alevler çatıyı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Güngören'de kumaş yıkama fabrikasında yangın

Güngören, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:21 Kaynak: AA
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