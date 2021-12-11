Güngören'de kuyumcu soyma girişimi - Son Dakika

Güngören'de soymak için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibinin karşı koyması üzerine panikleyen 3 şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki dükkanını saat 10.30 sıralarında açan kuyumcu Adem Polat, ürünleri vitrine yerleştirmeye başladı.

Dükkana giren kapüşonlu ve maskeli bir kişi, bu sırada tezgahın önünde bulunan Polat'ın yanına geldi. Ardından dükkana gelen bir başka kapüşonlu ve maskeli kişi Polat'a silah doğrulturken bir kişi de kapıda bekledi. Adem Polat'ın bağırarak silahlı kişiye direnmesi üzerine panikleyen şüpheliler, iş yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, soygun girişimi anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.