GÜNGÖREN'DE KUYUMCUYA GİREN HIRSIZLAR 10 KİLO ALTIN ÇALDI - Son Dakika

GÜNGÖREN'de, sabaha karşı kuyumcuya giren hırsızlar 3 dakika içinde 10 kilo altın ve bir miktar pırlanta çalarak kaçtı.

Olay sabah 04.30'da Güngören Menderes Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre lüks araçlarla kuyumcunun önüne gelen 5 kişi önce sokakta keşif yaptı. Dükkanın önce kepengini açan daha sonra da çelik kapısını kırarak içeri giren hırsızlar 3 dakikada 10 kilo altın ve miktarı henüz belirlenemeyen pırlantayı alarak dışarıda hazır bekleyen arabaya taşıdı. Mahalle sakinlerinden bir kişinin hırsızlığı fark edip bağırmasının ardından hırsızlar, arabaya taşıdıkları altın ve pırlantalarla beraber kaçtı.Kuyumcu sahibi Süleyman İplikçi de halen çalınan ürünlerin net olarak belirlenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi. Hırsızlığın 3 dakikada yapıldığını ifade eden İplikçi, "Sabah saat 04.30 civarında kepenk anahtarını kopyalayıp açtıktan sonra çelik kapıyı kırarak 3 dakikada banko içinde olan tüm ürünleri toplayıp çıkıp gitmişler. Tamamen profesyonel bir iş. Biz yandık, kimsenin yanmaması için gereken neyse yapılacak diye düşünüyorum. İnşallah bulunacak. Biz de zararımızı tanzim edeceğiz. 4-5 kişi lüks araçlarla gelmişler. Şu anda net değil ama tahminen 10 kiloya yakın altın çalınmış. Pırlanta bölümünden çalınanlar da henüz belli değil." dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.

- İstanbul