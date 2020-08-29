Güngören'de kuyumcuya giren hırsızlar 10 kilo altın çaldı - Son Dakika

Güngören'de kuyumcuya giren hırsızlar 10 kilo altın çaldı

GÜNGÖREN'de, sabaha karşı kuyumcuya giren hırsızlar 3 dakika içinde 10 kilo altın ve bir miktar pırlanta çalarak kaçtı.

GÜNGÖREN'de, sabaha karşı kuyumcuya giren hırsızlar 3 dakika içinde 10 kilo altın ve bir miktar pırlanta çalarak kaçtı. Olay sabah 04.30'da Güngören Menderes Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre lüks araçlarla kuyumcunun önüne gelen 5 kişi önce sokakta keşif yaptı. Dükkanın önce kepengini açan daha sonra da çelik kapısını kırarak içeri giren hırsızlar 3 dakikada 10 kilo altın ve miktarı henüz belirlenemeyen pırlantayı alarak dışarıda hazır bekleyen arabaya taşıdı. Mahalle sakinlerinden bir kişinin hırsızlığı fark edip bağırmasının ardından hırsızlar, arabaya taşıdıkları altın ve pırlantalarla beraber kaçtı. Kuyumcu sahibi Süleyman İplikçi de halen çalınan ürünlerin net olarak belirlenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi. Hırsızlığın 3 dakikada yapıldığını ifade eden İplikçi, "

- İstanbul Kuyumcu sahibi Süleyman İplikçi de halen çalınan ürünlerin net olarak belirlenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi. Hırsızlığın 3 dakikada yapıldığını ifade eden İplikçi, " Sabah saat 04.30 civarında kepenk anahtarını kopyalayıp açtıktan sonra çelik kapıyı kırarak 3 dakikada banko içinde olan tüm ürünleri toplayıp çıkıp gitmişler. Tamamen profesyonel bir iş. Biz yandık, kimsenin yanmaması için gereken neyse yapılacak diye düşünüyorum. İnşallah bulunacak. Biz de zararımızı tanzim edeceğiz. 4-5 kişi lüks araçlarla gelmişler. Şu anda net değil ama tahminen 10 kiloya yakın altın çalınmış. Pırlanta bölümünden çalınanlar da henüz belli değil." dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.- İstanbul

Son Dakika

Giresun'da bir cansız beden daha bulundu, ölü sayısı 9'a yükseldi

YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı

Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor

Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok

İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor

Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı