Son Dakika Haberleri: Güngören'de lastikçide yaşanan panik anları kamerada
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Güngören'de lastikçide yaşanan panik anları kamerada

2 saat önce

Güngören'de bulunan bir lastikçide deprem sırasında yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de lastikçide yaşanan panik anları kamerada, System.String[]

Güngören'de bulunan bir lastikçide deprem sırasında yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında Güngören'de bulunan bir lastikçide ve kasapta yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, üst üste dizili olan lastiklerden birinin yere düştüğü ve içeride bulunan bir adamın panik halde dışarı doğru koştuğu görülüyor. - İSTANBUL

Güngören, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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