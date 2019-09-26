Güngören'de lastikçide yaşanan panik anları kamerada
2 saat önce
Güngören'de bulunan bir lastikçide deprem sırasında yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
Güngören'de bulunan bir lastikçide deprem sırasında yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında Güngören'de bulunan bir lastikçide ve kasapta yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, üst üste dizili olan lastiklerden birinin yere düştüğü ve içeride bulunan bir adamın panik halde dışarı doğru koştuğu görülüyor. - İSTANBUL
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