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Güngören'de madde bağımlısı şahıs yaşadığı daireyi ateşe verdi - Son Dakika

Güngören'de madde bağımlısı şahıs yaşadığı daireyi ateşe verdi

28.12.2021 10:52
Güngören'de madde bağımlısı şahıs yaşadığı daireyi ateşe verdi

Güngören'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs yaşadığı daireyi ateşe verdi.

Güngören'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs yaşadığı daireyi ateşe verdi. Şahıs çevredeki vatandaşların yangını görmesiyle haber verdikleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Güngören Gençosman Mahallesi Mehmetçik Sokak üzerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Murat Şakalatoğlu (39) henüz bilinmeyen bir nedenle yalnız yaşadığı daireyi ateşe verdi. Bina da dumanı gören bina sakinleri hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri tarafından daireden çıkarılan Şakalatoğlu ilk müdahalesi olay yerinde bulunan ambulansta yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yıllardır şahsın kendilerine rahatsızlık verdiğini belirten Hatice Alpay, "Yıllardır çocuk burada oturuyor. Rahat etsin diye annesi babası gitti. Başka yerde oturuyor. Çocuk her zaman geceleri de çıkıp bağırıyor. Herkesi rahatsız ediyor. Yoldan geçenlere bağırıyor. Camları kırıyor. Böyle şeyleri yıllardır yapıyor. Binamızdaki kişilere zarar verdiğini görmedim. Ama binaya zarar verir kendine zarar verir" dedi. - İSTANBUL

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Madde bağımlısı, Mehmetçik, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de madde bağımlısı şahıs yaşadığı daireyi ateşe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de madde bağımlısı şahıs yaşadığı daireyi ateşe verdi - Son Dakika
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