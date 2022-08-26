GÜNGÖREN'DE KİMSEYE ALDIRMADAN SOYGUN YAPTILAR; MAHALLE AYAĞA KALKTI, ONLAR SOYMAYA DEVAM ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNGÖREN'DE KİMSEYE ALDIRMADAN SOYGUN YAPTILAR; MAHALLE AYAĞA KALKTI, ONLAR SOYMAYA DEVAM ETTİ

26.08.2022 12:53
GÜNGÖREN'DE KİMSEYE ALDIRMADAN SOYGUN YAPTILAR; MAHALLE AYAĞA KALKTI, ONLAR SOYMAYA DEVAM ETTİ

GÜNGÖREN'de mağazaya giren hırsızlar, çevredekilerin uyarılarına el kol hareketleriyle tepki verdi.

GÜNGÖREN'de mağazaya giren hırsızlar, çevredekilerin uyarılarına el kol hareketleriyle tepki verdi. Aynı sokakta geçtiğimiz ay yaşanan hırsızlık olayında, şüpheliler tepki gösterenlere kilit fırlatmıştı.

Merkez Mahallesi'nde  sabah 06.30 sıralarında, Hüseyin İba'ya ait tekstil ürünleri mağazasına minibüsle gelen şüpheliler, kapıyı kırarak içerdeki tekstil ürünlerini çaldı. Mağazadaki tekstil ürünlerini geldikleri minibüse yükleyen şüpheliler, çevredekilerin uyarılarına el kol hareketleriyle karşılık verdi. Rahat tavırları dikkat çeken hırsızlardan birinin, tepki gösteren insanlara el kol hareketi yapması dikkat çekti. Çevredekiler hırsızları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"ADAMLAR UMURSAMIYOR EL SALLAYIP GİDİYOR"

Mağaza sahibi Hüseyin İba, hırsızların yaklaşık 100 bin TL'lik ürün çaldığını belirterek "Yan komşularımızda da aynı şekilde hırsızlık oldu. Güpegündüz gelip, kapıyı kırıyor, içeri giriyor arabasını doldurup gidiyor. Araba ne kadar alıyorsa o kadar götürüyor. Bunu yapanlar 4 kişilik bir ekip. Beyaz bir arabaları var, çok rahat bir şekilde girip, çıkıyor. Bağırsan da, ne yaparsan yap umursamıyorlar. El sallayıp gidiyorlar. Bu hırsızlıkların olmaması lazım" dedi.

"HIRSIZLAR MUHTEMELEN AYNI KİŞİLEREsnaf Yılmaz Yalçıntaş ise, Güngören'deki tekstil bölgesinde daha iyi güvenlik alınmasını istediklerini belirterek "Sonuçta burası bir pazar. Bu tür şeyler hiç hoş değil. Hırsızlar da muhtemelen aynı kişiler" diye konuştu. Aynı sokakta 13 Temmuz günü benzer bir hırsızlık olayı daha yaşanmıştı. Şüpheliler kendilerini uyaran kişilere kilit fırlatmıştı.

Görüntü dökümü-----------------------(Cep telefonu görüntüsü)-Hırsızların görüntüsü (Aktüel)-Sokaktan görüntüler-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
500
Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı İnleme sesi cinsel taciz sayıldı! Kız kardeşlere saldıran şahıs için 11 yıl 9 aya kadar hapis istendi İnleme sesi cinsel taciz sayıldı! Kız kardeşlere saldıran şahıs için 11 yıl 9 aya kadar hapis istendi Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE KİMSEYE ALDIRMADAN SOYGUN YAPTILAR; MAHALLE AYAĞA KALKTI, ONLAR SOYMAYA DEVAM ETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:20 Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor
11:15 Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan
11:11 İDO, Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyecek
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 12:53:02. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DE KİMSEYE ALDIRMADAN SOYGUN YAPTILAR; MAHALLE AYAĞA KALKTI, ONLAR SOYMAYA DEVAM ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement