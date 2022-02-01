Güngören'de mahalleliden hırsızlık şüphelisine feci dayak - Son Dakika

GÜNGÖREN'de, iddiaya gööre hırsızlık için girdiği evde yakalanan şüpheli, dışarı çıkarılarak mahallenin gençleri tarafından sopalarla feci şekilde dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki pazar günü gece saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından yakalanan şüpheli dışarı çıkartıldı. Durumdan haberdar olan mahallenin gençleri, sopalarla şüpheliyi öldüresiye dövdü. Yediği feci dayağın ardından gençlerin elinden kurtulan şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesiyle gelen polis ekipleri çalışma yaparken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hırsızlık şüphelisine feci dayak cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin yerdeki şüpheliyi sopa, tekme ve yumruklarla dövdüğü görülüyor.

"KAVGAYI DUYDUK AMA NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"