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Güngören'de mahalleliden hırsızlık şüphelisine feci dayak - Son Dakika

Güngören'de mahalleliden hırsızlık şüphelisine feci dayak

01.02.2022 09:16
Güngören'de mahalleliden hırsızlık şüphelisine feci dayak

GÜNGÖREN'de, iddiaya gööre hırsızlık için girdiği evde yakalanan şüpheli, dışarı çıkarılarak mahallenin gençleri tarafından sopalarla feci şekilde dövüldü.

GÜNGÖREN'de, iddiaya gööre hırsızlık için girdiği evde yakalanan şüpheli, dışarı çıkarılarak mahallenin gençleri tarafından sopalarla feci şekilde dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki pazar günü gece saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından yakalanan şüpheli dışarı çıkartıldı. Durumdan haberdar olan mahallenin gençleri, sopalarla şüpheliyi öldüresiye dövdü. Yediği feci dayağın ardından gençlerin elinden kurtulan şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesiyle gelen polis ekipleri çalışma yaparken, olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hırsızlık şüphelisine feci dayak cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin yerdeki şüpheliyi sopa, tekme ve yumruklarla dövdüğü görülüyor.

"KAVGAYI DUYDUK AMA NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Mahalle sakini Hüseyin Çiten, "Burada bir kavga oldu. Hırsızı yakalayıp dövdüler diye bir şeyler duyduk. Çok fena dövdüler" derken, mahalle sakini kadın ise, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Kavgayı duydum ama ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.


Güngören'de mahalleliden hırsızlık şüphelisine feci dayak
Güngören'de mahalleliden hırsızlık şüphelisine feci dayak
Güngören'de mahalleliden hırsızlık şüphelisine feci dayak
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Tozkoparan, Hırsızlık, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güngören'de mahalleliden hırsızlık şüphelisine feci dayak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de mahalleliden hırsızlık şüphelisine feci dayak - Son Dakika
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