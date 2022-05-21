Güngören'de mahalleliden İBB'ye protesto - Son Dakika
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Güngören'de mahalleliden İBB'ye protesto

21.05.2022 00:01
Güngören'de mahalleliden İBB'ye protesto

Güngören'de toplanan bir grup, Tozkoparan Tıp Merkezi'nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) kapatıldığı gerekçesiyle protestoda bulundu.

Güngören'de toplanan bir grup, Tozkoparan Tıp Merkezi'nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) kapatıldığı gerekçesiyle protestoda bulundu.

Kreş yapılmak üzere kapatıldığını iddia ettikleri laboratuvarın önünde toplanan bir grup mahalleli, duruma tepki gösterdi.

Mahalleli adına basına açıklama yapan Muhammed Haluk Çavuşoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığında mahallelere kreş yapacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, buranın da kreşe çevrileceği duyumunu aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, semtte yaşayan çok sayıda yaşlının burada tedavi gördüğünü anlatarak, "Gelip sorduğumuzda görevliler böyle bir şey olmadığını söylediler ancak gündüz sedyelerin toplandığını, akşam da tüm eşyaların alındığını gördük. 20 yıldır hizmet veren ve mahalle halkına fayda sağlayan merkezi kreşe çevirmenin amacı nedir? Kreş güzel bir uygulama ama ileride İSKİ'ye bağlı merkezde bunu yapabilirlerdi. Çocukları düşünürken buradaki yaşlı kesimi unutmuş oluyorsunuz." diye konuştu.

Laboratuvarın hemen yanında bulaşıcı hastalıkların da tedavi edildiği tıp merkezi bulunurken buraya nasıl kreş yapılacağını anlamadıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Ayrıca rehabilitasyon merkezi olduğu için burada radyasyon var. Burada çocukların zarar görmesini nasıl engelleyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunduklarını belirterek, karardan geri dönülmesini istediklerini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden emekli memur İbrahim Bozkurt da fizik tedavinin kendileri gibi yaşlılar için önemli olduğunu ifade ederek, burada tedavi görenlerin başka yerlere gönderileceğini söyledi.

Bozkurt, "Bir emekli maaşım var, eşim böbrek hastası. Peki biz ne olacağız? Nereye gideceğiz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Güncan Özenç ise rehabilitasyon merkezinin sadece yaşlılara değil, gençlere de gerektiğini belirterek, başka ilçelerden tedavi için buraya gelenler bulunduğunu dile getirdi.

Özenç, "Burada 4 okulumuz, 4 de kreşimiz var. Bizim kreşe değil, fizik tedaviye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Daha sonra yakınlardaki İSKİ'ye ait kapatılmış binanın önüne yürüyerek burada slogan atan mahalle sakinleri, laboratuvarın yeniden açılmasını, kreşin de bu binada hizmet vermesini istedi.

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Kaynak: AA

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