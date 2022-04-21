GÜNGÖREN'DE MAHALLENİN KORKULU RÜYASI OLDU - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE MAHALLENİN KORKULU RÜYASI OLDU

21.04.2022 15:39

GÜNGÖREN'de bir kişiye döner bıçağıyla saldıran ve ailesinin yaşadığı evin camını kıran kişi, gözaltına alındı.

GÜNGÖREN'de bir kişiye döner bıçağıyla saldıran ve ailesinin yaşadığı evin camını kıran kişi, gözaltına alındı. Mahallelide tedirginlik yaratan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişi serbest bırakılırken, saldırı anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güven Mahallesi'nde yaşayan Özkan Ö. (41) bir mahalle sakinine döner bıçağıyla saldırdı.

Anne ve babasına da zor anlar yaşatan Özkan Ö. geçen salı günü gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Özkan Ö., ailesiyle yaşadığı evin camını kırdı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Özkan Ö.'nün döner bıçağı ile mahalle sakinine saldırdığı ve camları kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI"

Mahalle sakini Muhammed Atak, "İki gün önce buraya geldi. Üstüne mazot dökmüş. Kendini yakacaktı. Bir kişiden çakmak istedi vermeyince ona saldırdı. Oğlu geldi aile evine götürdü. Psikopat biri herkese saldırıyor. Döner bıçağıyla saldırdı. Aile evinin camını kırdı. Gözaltına alındı ama serbest bırakıldı." dedi.

GÜNGÖREN'DE MAHALLENİN KORKULU RÜYASI OLDU
GÜNGÖREN'DE MAHALLENİN KORKULU RÜYASI OLDU
GÜNGÖREN'DE MAHALLENİN KORKULU RÜYASI OLDU
GÜNGÖREN'DE MAHALLENİN KORKULU RÜYASI OLDU
GÜNGÖREN'DE MAHALLENİN KORKULU RÜYASI OLDU

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Kaynak: DHA

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