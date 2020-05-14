Güngören'de marketten çıkan kasiyer kıza saldırı şoku - Son Dakika

GÜNGÖREN'de çalıştığı marketten çıkan kasiyer kız, madde bağımlığı olduğu öne sürülen bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Markete dönen kızı takip eden kişi, eline aldığı taşla marketin camını kırdı.

Güngören Haznedar Mahallesi Meriç Sokak'taki olay geçtiğimiz gün meydana geldi. Kasiyer genç kız, evine gitmek üzere marketten çıktı. İddiaya göre madde bağımlığı olduğu belirtilen Cihan A. genç kızın yolunu kesti. Sözlü saldırı sonrası genç kız markete döndü. Eline taş alan saldırgan marketin camını kırdı. Çevredekiler araya girerek saldırganı uzaklaştırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.