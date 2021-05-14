GÜNGÖREN'DE MEYDANA GELEN KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Güngören'de, hafif ticari araç ile otomobilin birbirleri ile çarpışıp daha sonra da park halindeki araçlara vurması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gençosman Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde meydana geldi. Yokuştan yukarı doğru çıkan 31 ANS 34 plakalı hafif ticari araç ile sokak üzerinde seyreden 34 CUF 711 plakalı otomobil bilinmeyen dedenle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 34 CPZ 983 plakalı otomobile, kazaya karışan diğer otomobil ise park halindeki 26 TV 479 plakalı hafif ticari araca çarptı. İki araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

ALLAH'TAN KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI

Kaza sesinin ardından evinden dışarıya çıkan mahalle sakini, 'Ben görmedim, sadece ses geldi. Sese çıktım. Bizim arkadaşın arabası park halinde. Ona vurmuşlar. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Birinin hafif kolunda bir sorun vardı. Çoluk çocuk da olabilirdi burada, Allah'tan kimseye bir şey olmadı dedi.