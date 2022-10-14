Elindeki çöp poşetiyle minibüsten sarkarak yolculuk eden kişi kameraya yansıdı - Son Dakika
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Elindeki çöp poşetiyle minibüsten sarkarak yolculuk eden kişi kameraya yansıdı

14.10.2022 09:12

İstanbul Güngören'de iki kişinin minibüsün kapısından sarkarak yaptığı tehlikeli yolculuk bir başka sürücü tarafından kaydedildi. Bir yolcunun elindeki poşeti de dışarı sarkıttığı, büyük boy plastik torbanın yola süründüğü de dikkat çekti.

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerinden olan Güngören'de iki yolcu kazaya davetiye çıkardı. Merter'de geçen çarşamba sabah saatlerinde bir minibüs şoförü aracına, tıka basa yolcu bindirdi. Minibüsün kapısı kapanmayınca şoför kapıyı açık bırakarak yoluna devam etti.

DÜŞMEMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

Yolculardan ikisi kapıdan sarkarken, minibüsten düşmemek için çaba gösterdi. Bir yolcunun elindeki poşeti de dışarı sarkıttığı, büyük boy plastik torbanın yola süründüğü dikkat çekti. Minibüs şoförünün ve yolcuların hayatlarını ve trafiği tehlikeye atan akıldışı görüntüsü, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güngören'de minibüs kapısından sarkarak yolculuk
Güngören'de minibüs kapısından sarkarak yolculuk
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elindeki çöp poşetiyle minibüsten sarkarak yolculuk eden kişi kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elindeki çöp poşetiyle minibüsten sarkarak yolculuk eden kişi kameraya yansıdı - Son Dakika
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