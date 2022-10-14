İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerinden olan Güngören'de iki yolcu kazaya davetiye çıkardı. Merter'de geçen çarşamba sabah saatlerinde bir minibüs şoförü aracına, tıka basa yolcu bindirdi. Minibüsün kapısı kapanmayınca şoför kapıyı açık bırakarak yoluna devam etti.
Yolculardan ikisi kapıdan sarkarken, minibüsten düşmemek için çaba gösterdi. Bir yolcunun elindeki poşeti de dışarı sarkıttığı, büyük boy plastik torbanın yola süründüğü dikkat çekti. Minibüs şoförünün ve yolcuların hayatlarını ve trafiği tehlikeye atan akıldışı görüntüsü, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Elindeki çöp poşetiyle minibüsten sarkarak yolculuk eden kişi kameraya yansıdı - Son Dakika