Son Dakika Haberleri: Güngören'de Mobilya İmalathanesinde Yangını

Güngören'de Mobilya İmalathanesinde Yangını

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAGüngören'de gece saatlerinde 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Güngören'de Mobilya İmalathanesinde Yangını, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Güngören'de gece saatlerinde 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, binanın üçüncü katında bulunan bir aileyi dumandan etkilenmesin diye merdiven yardımıyla tahliye etti. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. 

 

Yangın Güngören, Merkez Mahallesi'nde gece saat 00: 00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya imalathanesinden dumanların çıktığını gören bina sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerinin kapısını kırarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak duman tahliye çalışması yaptı. Yangın sırasında evinden çıkamayan bir aileyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla aşağı indirdi.  Aşağı indirilen aile olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerince ambulansta kontrol edildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken kapalı olan iş yerinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından apartman sakinleri tekrar evlerine girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:01 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güngören, Güncel
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