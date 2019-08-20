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GÜNGÖREN'DE MOTOSİKLETİN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA

11 dakika önce

Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı.

GÜNGÖREN'DE MOTOSİKLETİN KADINA ÇARPMA ANI KAMERADA, System.String[]

Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı. Kadın yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, geçen Mart ayında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Nadide Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Aslan'a motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yerde sürüklenen Aslan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Dilek Aslan (40) ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Yirmi gün süren tedavisinin ardından ayağa kalkan Dilek Aslan, "İş yerimden çıktım. Yolun karşıya geçmek için adım attığım sırada motosiklet çarparak fırlatıyor sonra sürüklüyor beni. Dizim, bacağım ve omzumdan yaralandım. 1 gün hastanede 20 gün evde yattım. Burası itfaiye güzergahıymış, benden sonra burada bir çocuğa araba çarptı ayağı kırıldı" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Dilek Aslan'ın yolun karşısına geçmeye çalışırken gelen motosiklet tarafından çarpılarak yere düşmesi ve sürüklenmesi görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Dilek Aslan'ın yolun karşısına geçmeye çalışması
-Motosikletin çarpma anı
-Kadının düşerek sürüklenmesi
(AKTÜEL)
-Dilek Aslan röp.
-Genel ve Detaylar



Dilek Aslan, Motosiklet, Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:34 Kaynak: DHA
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