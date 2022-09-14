İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı ilk hafta, okul çevresinde denetim yaptı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetime, mobil okul timleri ile asayiş, trafik, önleyici hizmetler ve narkotik ekipleri de katıldı. Okul çevresinde birçok kişiye GBT taraması yapılırken, civardaki kafe ve restoranlarda kontroller yapıldı.Güngören Halil İnalcık Anadolu Lisesi önünde ve çevresinde denetim yapan ekipler, 2 minibüs şoförüne belge eksikliği nedeniyle cezai işlem uyguladı. Minibüsler, geçici süreyle trafikten men edildi.
Görüntü dökümü------------------------Denetim yapan polis ekiplerinin görüntüsü -Okul çevresinde yapılan denetimlerden detay görüntüler -Minibüslerden detay görüntüler
-Genel ve detay görüntü
Son Dakika › Güncel › GÜNGÖREN'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM - Son Dakika