GÜNGÖREN'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

14.09.2022 10:29
GÜNGÖREN'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

YENİ eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde, halka açık alanlarda, park ve bahçeler ile servis araçlarında denetim yaptı.

YENİ eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde, halka açık alanlarda, park ve bahçeler ile servis araçlarında denetim yaptı. Denetimlerde Güngören'de 2 minibüs şoförüne belge eksikliği nedeniyle cezai işlem yapılarak, araçları geçici süre trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı ilk hafta, okul çevresinde denetim yaptı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetime, mobil okul timleri ile asayiş, trafik, önleyici hizmetler ve narkotik ekipleri de katıldı. Okul çevresinde birçok kişiye GBT taraması yapılırken, civardaki kafe ve restoranlarda kontroller yapıldı.

Güngören Halil İnalcık Anadolu Lisesi önünde ve çevresinde denetim yapan ekipler, 2 minibüs şoförüne belge eksikliği nedeniyle cezai işlem uyguladı. Minibüsler, geçici süreyle trafikten men edildi.

Görüntü dökümü------------------------Denetim yapan polis ekiplerinin görüntüsü -Okul çevresinde yapılan denetimlerden detay görüntüler -Minibüslerden detay görüntüler

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul
YORUMLAR
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Güngören'de okul önlerinde denetim Güngören'de okul önlerinde denetim İstanbul'da Yakalanan Işid Yöneticisinin Takip Görüntüleri Ortaya Çıktı İstanbul'da Yakalanan Işid Yöneticisinin Takip Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM - Son Dakika

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