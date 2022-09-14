İstanbul Emniyet Müdürlüğü , 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı ilk hafta, okul çevresinde denetim yaptı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetime, mobil okul timleri ile asayiş, trafik, önleyici hizmetler ve narkotik ekipleri de katıldı. Okul çevresinde birçok kişiye GBT taraması yapılırken, civardaki kafe ve restoranlarda kontroller yapıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güngören'de okul önlerinde denetim - Son Dakika

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