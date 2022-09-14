Güngören'de okul önlerinde denetim

YENİ eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, okul çevrelerinde, halka açık alanlarda, park ve bahçeler ile servis araçlarında denetim yaptı. Denetimlerde Güngören'de 2 minibüs şoförüne belge eksikliği nedeniyle cezai işlem yapılarak, araçları geçici süre trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı ilk hafta, okul çevresinde denetim yaptı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetime, mobil okul timleri ile asayiş, trafik, önleyici hizmetler ve narkotik ekipleri de katıldı. Okul çevresinde birçok kişiye GBT taraması yapılırken, civardaki kafe ve restoranlarda kontroller yapıldı.
Güngören Halil İnalcık Anadolu Lisesi
önünde ve çevresinde denetim yapan ekipler, 2 minibüs şoförüne belge eksikliği nedeniyle cezai işlem uyguladı. Minibüsler, geçici süreyle trafikten men edildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika
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