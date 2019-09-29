Güngören'de okulun yanındaki boş arazide ceset bulundu
24 dakika önce
GÜNGÖREN'de bir okulun yanında bulunan boş arazide 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:30 Kaynak: DHA
GÜNGÖREN'de bir okulun yanında bulunan boş arazide 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında silah bulan polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Olay, Güngören
Gençosman Mahallesi Ensar Caddesi üzerinde bulunan İbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin yanında bulunan boş arazide meydana geldi. Araziden silah sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, boş arazide başından silahla vurulmuş 35 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin yanında silah da bulan ekipler, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu
Morguna götürüldü.
- İstanbul
Ünlü model Mayka Kukucova'nın milyarder sevgilisi Andrew Bush'u kıskançlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu "Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Galatasaray formasıyla kamera karşısına geçti!