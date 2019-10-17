Son Dakika Haberleri: GÜNGÖREN'DE ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNGÖREN'DE ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

3 dakika önce

Güngören'de kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' lakaplı Gökhan Osman son yolculuğuna uğurlandı.

GÜNGÖREN'DE ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

Güngören'de kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' lakaplı

Gökhan Osman son yolculuğuna uğurlandı.

Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde Salı akşamı meydana gelen olayda Galatasaray tribün liderlerinden Gökhan Orhan kahvehanede silahlı saldırıya uğramıştı. 'İkiz Gökhan' lakabıyla tanınan Osman yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osman için Güngören'de bulunan Haznedar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Osman'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ile birlikte kalabalık bir taraftar grubu katıldı. Osman, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Bolluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazı

-Cenazenin tekbirler eşliğinde camiden alınması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:31 Kaynak: DHA
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