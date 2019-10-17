Son Dakika Haberleri: Güngören'de öldürülen tribün lideri son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Güngören'de öldürülen tribün lideri son yolculuğuna uğurlandı

Güngören'de öldürülen tribün lideri son yolculuğuna uğurlandı

2 saat önce

Güngören'de kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' lakaplıGökhan Osman son yolculuğuna uğurlandı.

Güngören'de kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden 'İkiz Gökhan' lakaplı

Gökhan Osman son yolculuğuna uğurlandı.

Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde Salı akşamı meydana gelen olayda Galatasaray tribün liderlerinden Gökhan Orhan kahvehanede silahlı saldırıya uğramıştı. 'İkiz Gökhan' lakabıyla tanınan Osman yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osman için Güngören'de bulunan Haznedar Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Osman'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ile birlikte kalabalık bir taraftar grubu katıldı. Osman, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Bolluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güngören'de öldürülen tribün lideri son yolculuğuna uğurlandı

Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:42 Kaynak: DHA
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Güngören'de öldürülen tribün lideri son yolculuğuna uğurlandı
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