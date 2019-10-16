GÜNGÖREN'DE ÖLDÜRÜLEN TRİBÜN LİDERİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

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Güngören 'de kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Galatasaray tribün liderlerinden Gökhan Osman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu 'ndan alındı.

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