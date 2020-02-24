Güngören'de önce patlama sonra yangın: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'de önce patlama sonra yangın: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Güngören'de önce patlama sonra yangın: 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Güngören bir ayakkabı imalathanesinde önce küçük çaplı bir patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

Güngören'de önce patlama sonra yangın: 1 kişi yaralandı, System.String[]

Güngören bir ayakkabı imalathanesinde önce küçük çaplı bir patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, patlama nedeni ile binanın yan duvarının bir kısmı park halinde olan bir aracın üzerine düştü.

Olay, Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan ayakkabı imalathanesinde saat 16.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinde önce nedeni belli olmayan bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından ise yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda Ali Argun isimli vatandaşın yaralanarak 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan patlama ile binanın yan duvarının bir kısmı sokak üzerinde bulunan bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin iş yerinde olayın nedenine yönelik çalışmaları devam ediyor.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

Güngören, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
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