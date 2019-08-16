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Güngören'de park halindeki 10 aracın lastikleri kesildi

50 dakika önce

GÜNGÖREN'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki 10 aracın ön lastiklerini kestiler.

Güngören'de park halindeki 10 aracın lastikleri kesildi, System.String[]


Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - GÜNGÖREN'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki 10 aracın ön lastiklerini kestiler. Sabah evlerinden çıkıp işe gitmek isteyen vatandaşlar, araçların lastiklerinin patlak olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Güngören ilçesi Güven Mahallesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Çalışlar Sokak'ta park halindeki 10 aracın ön lastiklerini bıçak kullanarak patlattı. Şüpheli kişi ya da kişiler olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Sabah evlerinden çıkıp işe gitmek isteyen araç sahipleri ise lastiklerin patlak olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşlardan aldığı bilgiler ve çevrede yaptıkları incelemeler sonucu kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada araç sahipleri ise lastikleri değiştirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güngören, Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:48 Kaynak: DHA
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