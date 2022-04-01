Park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
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Park halindeki araç alev alev yandı

01.04.2022 22:19

İstanbul Güngören'de park halindeki otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı.

İstanbul Güngören'de park halindeki otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Güngören Gençosman Mahalles Ayazma Caddesi'ndeki park halindeki araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin tamamını kaplarken, araç adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise araçtaki yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/ İHA)

Park halindeki araç alev alev yandı
Park halindeki araç alev alev yandı
Park halindeki araç alev alev yandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika


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