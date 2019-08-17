Güngören'de park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı
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Güngören dün park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı.
Güngören Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:22 Kaynak: İHA
dün park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı. Yakalanan 3 şüphelinin aynı gün içerisinde bir vatandaşı tabanca ile kolundan yaraladığı da ortaya çıktı.
Güngören Güven Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının lastiklerinin bıçak ile kesildiğini fark etmiş ve polisi arayarak ihbarda bulunmuştu. İstanbul
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin yaptıkları çalışmalar kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, olayı gerçekleştiren 3 kişinin lastikleri kestikleri günün gecesinde Serkan
K. isimli bir vatandaşı da silahla yaraladıkları ortaya çıktı. Polis
ekipleri düzenledikleri operasyon ile yaralama ve lastik kesme olaylarına karışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - İSTANBUL
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