Güngören'de park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı
1 saat önce
Güngören'de park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandıİSTANBUL - Güngören dün park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı.
Güngören Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:38 Kaynak: İHA
'de park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı
İSTANBUL - Güngören dün park halindeki araçların lastiğini kesen şüpheliler yakalandı. Yakalanan 3 şüphelinin aynı gün içerisinde bir vatandaşı tabanca ile kolundan yaraladığı da ortaya çıktı.
Güngören Güven Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının lastiklerinin bıçak ile kesildiğini fark etmiş ve polisi arayarak ihbarda bulunmuştu. İstanbul
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin yaptıkları çalışmalar kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, olayı gerçekleştiren 3 kişinin lastikleri kestikleri günün gecesinde Serkan
K. isimli bir vatandaşı da silahla yaraladıkları ortaya çıktı. Polis
ekipleri düzenledikleri operasyon ile yaralama ve lastik kesme olaylarına karışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
17 Ağustos'un yıl dönümünde korkutan İstanbul depremi açıklaması: Fırtına öncesi sessizlik Sanatçı Meltem Cumbul, İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki gösterdi 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı