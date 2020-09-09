Güngören'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı - Son Dakika

Güngören'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı

GÜNGÖREN'de gece saatlerinde park halinde duran ve bir süredir kullanılmayan panelvan minibüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Güngören'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı, System.String[]
GÜNGÖREN'de gece saatlerinde park halinde duran ve bir süredir kullanılmayan panelvan minibüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede minibüsü sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün alev alev yanması vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Olay Güngören, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde Mahmudiye Sokak'ta gece saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir kullanılmayan 34 TZ 4544 plakalı minibüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken mahalle sakinleri de durumu önce İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Panelvan minibüste çıkan yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.  Polis ekipleri de yanan araçta ve çevrede detaylı olay yeri çalışması yaptı.

BİZ UYUYORDUK ALT KOMŞUM HABER VERDİ

Olayın yaşandığı sokakta oturan minibüsün sahibi Dursun Kaplan, "Durmakta olan aracımızı kullanmıyorduk zaten. Son zamanlarda aküsü falan da boşalmıştı dura dura. Evdeydik yatıyorduk. Neden çıktığını bilemeyiz ki, ama arabanın elektrik aksamında şase yapacak bir şey yok zaten çünkü aküsü boş aracın. Büyük ihtimalle belki sigara izmariti falan bir şekilde yandı. Biz uyuyorduk alt komşum haber verdi" dedi.

MİNİBÜSÜN YANMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDABu arada park halinde duran minibüsün yanma anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntüler de park halinde duran panelvan minibüsün alev alev yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen itfaiyenin müdahale ettiği mahalle sakinlerinin de panik içerisinde olduğu görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


- İstanbul

Güngören, Minibüs, Yangın, Ateşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 05:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güngören'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı - Son Dakika

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