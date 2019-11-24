Son Dakika Haberleri: GÜNGÖREN'DE PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Güngören'de sabaha karşı park halindeki bir servis minibüsünde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

GÜNGÖREN'DE PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Güngören'de sabaha karşı park halindeki bir servis minibüsünde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri göre mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale etti. Minibüsün yanma anları bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın Güngören, Gençosman Mahallesinde sabaha karşı 03: 30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Topçu Sokak üzerinde park halinde duran 34 LCH 587 plakalı servis minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm minibüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yanan minibüste soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri araçta inceleme yaptı. Yangın sonrası servis minibüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından minibüste olay yeri çalışması yaptı.

ALEV ALEV YANDI

Park halinde duran servis minibüsünde çıkan yangın bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de alevlerin tüm minibüsü sardığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekiplerinin yangına iki koldan müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Olayın meydana geldiği yer

Yanan servis minibüsü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Polisin önlemi

Görgü tanığı ile röp

Sağlık ekiplerinin beklemesi

Genel ve detaylar


- İstanbul
Güngören, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:29 Kaynak: DHA
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Güngören'de park halindeki servis minibüsü alev alev yandı
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