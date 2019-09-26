Son Dakika Haberleri: Güngören'de parklarda bekleyenler havadan görüntülendi
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Güngören'de parklarda bekleyenler havadan görüntülendi

9 dakika önce

İSTANBUL'da deprem nedeniyle çok sayıda kişi geceyi parklarda geçirecek.

İSTANBUL'da deprem nedeniyle çok sayıda kişi geceyi parklarda geçirecek. Güngören'de parkta bekleyenler havadan görüntülendi. Parkta bekleyen çok sayıda kişi geceyi burada geçireceğini kaydetti.

Güngören'de parklarda bekleyenler havadan görüntülendi

Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:33 Kaynak: DHA
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