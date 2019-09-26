Güngören'de parklarda bekleyenler havadan görüntülendi
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İSTANBUL'da deprem nedeniyle çok sayıda kişi geceyi parklarda geçirecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:33 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da deprem nedeniyle çok sayıda kişi geceyi parklarda geçirecek. Güngören'de parkta bekleyenler havadan görüntülendi. Parkta bekleyen çok sayıda kişi geceyi burada geçireceğini kaydetti.
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