Üye Girişi
GÜNGÖREN'DE PATLAMA KAMERADA: BİRİNCİ KATTAN ATLADI - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE PATLAMA KAMERADA: BİRİNCİ KATTAN ATLADI

11.02.2022 15:51
GÜNGÖREN'DE PATLAMA KAMERADA: BİRİNCİ KATTAN ATLADI

GÜNGÖREN'de fermuar atölyesinde meydana gelen yangın sırasında bir işçi, binanın birinci katından atlayarak kaçtı.

GÜNGÖREN'de fermuar atölyesinde meydana gelen yangın sırasında bir işçi, binanın birinci katından atlayarak kaçtı. Kısa sürede sonra patlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında patlama yaşandı.O anların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yakınındaki caminin önündeki sokakta cuma namazı kılanlar yükseler alevler ve patlamayla bir anda kaçışıyor. Binada bulunan bir kişi de birinci kattan atlayarak uzaklaşıyor. İşçi atlamasının ardından patlama gerçekleşiyor ve sokağı toz bulutu kaplıyor.

YORUMLAR
500

Patlama, Yangın, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE PATLAMA KAMERADA: BİRİNCİ KATTAN ATLADI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:58:22. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DE PATLAMA KAMERADA: BİRİNCİ KATTAN ATLADI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement