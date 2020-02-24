Güngören'de patlama sonrası yangın (1) - Son Dakika

Güngören'de patlama sonrası yangın (1)
6 saat önce
GÜNGÖREN'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:57 Kaynak: DHA
GÜNGÖREN'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.
- İstanbul
Son Dakika Anadolujet yolcularını 21 ülkeye 1 dolara uçuracak İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor Güngören'de patlama sonrası yangın (2) Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi