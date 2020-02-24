Güngören'de patlama sonrası yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'de patlama sonrası yangın (1) - Son Dakika

Güngören'de patlama sonrası yangın (1)

6 saat önce

GÜNGÖREN'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.

Güngören'de patlama sonrası yangın (1), System.String[]
GÜNGÖREN'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:57 Kaynak: DHA
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