Güngören'de patlamanın meydana geldiği binanın havadan görüntüleri - Son Dakika

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Güngören'de patlamanın meydana geldiği binanın havadan görüntüleri
6 saat önce
GÜNGÖREN'DE PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (drone)
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:32 Kaynak: DHA
GÜNGÖREN'DE PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (drone)
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