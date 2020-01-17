Güngören'de patlamanın meydana geldiği binanın havadan görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'de patlamanın meydana geldiği binanın havadan görüntüleri - Son Dakika

Güngören'de patlamanın meydana geldiği binanın havadan görüntüleri

6 saat önce

GÜNGÖREN'DE PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (drone)

GÜNGÖREN'DE PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ (drone)

Güngören'de patlamanın meydana geldiği binanın havadan görüntüleri

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:32 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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