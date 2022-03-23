Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı

23.03.2022 21:24

Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı.

Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Sönmez Sokak'ta sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı. Acı içinde bağıran gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi.

Bu arada, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı
Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı
Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı

YORUMLAR
500
Güngören'de pitbull dehşeti... Vatandaş, yasaklı cins köpeğin ısırdığı genci böyle kurtarmaya çalıştı Güngören'de pitbull dehşeti... Vatandaş, yasaklı cins köpeğin ısırdığı genci böyle kurtarmaya çalıştı Kolombiya'da bir kadın pitbull cinsi köpek tarafından defalarca ısırıldı! Kolombiya'da bir kadın pitbull cinsi köpek tarafından defalarca ısırıldı!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:44 Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 21:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement