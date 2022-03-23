Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı - Son Dakika
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Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı

23.03.2022 19:43
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı

GÜNGÖREN'de sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bacağından ısırdığı kişiyi bir süre bırakmadı.

GÜNGÖREN'de sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bacağından ısırdığı kişiyi bir süre bırakmadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, acı içinde kalan kişinin çığlıkları mahalleyi inletti

Olay, akşam saatlerinde Güngören Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, yoldaki bir kişiyi bacağından ısırıp bir süre bırakmadı. Bacağı ısırılan kişi, acı içinde mahalleyi inletirken, sahibi köpeği ipinden çekip güçlükle bıraktırabildi. Olayı gören mahalle sakini Selda Dikçe, "Biz o sırada içerdeydik. Sonra bir anda bağırış sesleri geldi. Tam bu noktada köpek ağızlığı açık bir şekilde adama saldırdı. Bacağını kaptı. Adam hala bağırıyordu. Arkadaşı köpeği çekmeye çalıştı. Ağzını açmaya çalışıyordu. Daha sonra ayrılıp normal bir şekilde gittiler" dedi.


Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı - Son Dakika


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