Güngören'de polisi gören hırsızlar böyle kaçtı - Son Dakika

Güngören'de polisi gören hırsızlar böyle kaçtı

İSTANBUL - Güngören'de sabaha karşı bir iş yerine girmeye çalışan hırsızlar, polisi görünce kaçmaya başladı. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün sabaha karşı Sanayi Mahallesi Oğuzhan Sokak'ta yaşandı. Minibüs ile sokağa gelen 7 şahıs, bir tekstil firmasını hedef aldı. Şahıslardan biri gözcülük yaparken, diğerleri ise kepenkleri kırarak iş yerine girmek istedi.

Bu sırada karşı yönden bir araç geldiğini gören hırsızlar, yakalanmamak için tekrar minibüse binerek araca yol verdi. Geri geri tekrar sokağa gelen minibüsten inen zanlılar, tekrar işe koyuldu. Kısa bir süre sonra ise bölgede devriye gezen polis ekipleri sokağın başında görüldü. Gözcülük yapan zanlının haber vermesi üzerine koşarak minibüse binen hırsızlar, olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.