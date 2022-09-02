Sokak ortasında sevgilisinden şiddet gören genç kız şikayetçi olmadı - Son Dakika
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Sokak ortasında sevgilisinden şiddet gören genç kız şikayetçi olmadı

02.09.2022 09:11
Sokak ortasında sevgilisinden şiddet gören genç kız şikayetçi olmadı

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki R.K. adlı genç kızı bıçak tehdidiyle sokağa çıkarıp kafasını yumruklayan B.E.D.'yi mahalle sakinleri durdurdu. R.K.'nin şikayetçi olmayacağını bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri işlem yapmadı. Bir mahalle sakini, "Yaklaşık bir senedir periyodik olarak yaşanıyor. Bildiğim kadarıyla erkek arkadaşı zaman zaman gelip kapıya dayanıyor" ifadelerini kullandı.

Güngören Gençosman Mahallesi'nde yaşanan olayda, 17 yaşındaki R.K. adlı genç kız, bir süredir arkadaşlık ettiği B.E.D.'den ayrılmak istedi. Bunun üzerine B.E.D., R.K.'nin evine geldi. Bıçakla tehdit ederek, R.K.'yi dışarı çıkaran B.E.D., sokakta tartıştı. Elinde bıçağı indirmediği dikkat çeken B.E.D., R.K.'yi bir aracın kaputuna sıkıştırdı. Kafasına defalarca kez yumruk darbesi alan R.K., mahalle sakinlerinin müdahalesiyle B.E.D.'nin elinden alındı.

Sokak ortasında sevgilisi tarafından dövüldü, şikayetçi olmadı

''HER ZAMAN Kİ TARTIŞMALARIMIZ''

Şiddete tanık olanlar polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri R.K. ile konuşarak, olayla ilgili bilgi almak istedi. Ancak R.K., "B.E.D. benim erkek arkadaşım. Bana herhangi bir şiddet uygulamadı. Kendisinden şikayetçi değilim. Her zaman ki tartışmalarımız" diyerek, şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

"PERİYODİK OLARAK YAŞANIYOR BU DURUM"

R.K. ile aynı binada oturan Rustam Halmedov, "Daha önce de böyle olaylar çok oluyordu. Yaklaşık bir senedir periyodik olarak yaşanıyor. Bildiğim kadarıyla erkek arkadaşı zaman zaman gelip kapıya dayanıyor. Annem seslerine uyanmış. Kriz geçiriyormuş, apartmanın da camını kırmış sanıyorum. Yaşananlar nedeniyle çok rahatsızız" dedi. Öte yandan B.E.D.'nin R.K.'yi darp ettiği anlar ise, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde elinde bıçak olan şüphelinin R.K.'yi bir arabanın kaputuna sıkıştırdığı, kafasını yumrukladığı görülüyor.

Sokak ortasında sevgilisi tarafından dövüldü, şikayetçi olmadı

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında sevgilisinden şiddet gören genç kız şikayetçi olmadı - Son Dakika

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