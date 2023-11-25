GÜNGÖREN'de Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

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GÜNGÖREN'de bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisi ile park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Nazım Erten Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir ağaç rüzgarında etkisi ile kökünden sökülüp park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi ile sokak yaya ve araç trafiğine kapandı.

Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Şirin, " Ağacın içi boştu, çürümüştü. Aracın ön tamponu falan hepsi gitmiş. Kepçe yardımı ile aracın üstündeki dalı kestik. Kesilen dalı aldık ve araç çekici ile götürüldü" diye konuştu. Devrilen ağaç bulunduğu yerden alındıktan sonra sokak araç ve yaya trafiğine açıldı.