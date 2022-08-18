Güngören'de sahte cinsel içerikli ürün deposuna baskın - Son Dakika
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Güngören'de sahte cinsel içerikli ürün deposuna baskın

18.08.2022 01:08
Güngören'de sahte cinsel içerikli ürün deposuna baskın

Güngören'de sahte cinsel içerikli ürünlerin yer aldığı depo ve imalathaneye düzenlenen baskında, piyasa değeri 4 Milyon TL'yi bulan sahte jel ve ürün ele geçirilirken, baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Güngören'de sahte cinsel içerikli ürünlerin yer aldığı depo ve imalathaneye düzenlenen baskında, piyasa değeri 4 Milyon TL'yi bulan sahte jel ve ürün ele geçirilirken, baskında 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören'de sahte cinsel içerikli ürün üretildiği ihbarı aldı. Bunun üzerine ekipler sahte cinsel içerikli ürün üreten imalathane ve depoya baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 4 Milyon TL olan yüzbinlerce sahte jel ve macun yakalandı.

Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, sahte ürünlerin yurt içi ve yurtdışına satışının yapılacağı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığının izni olmayan ve halk sağlığını tehdit eden sahte ürünlerin içinde bulunan bir maddenin kalp rahatsızlığı ve kronik sorunlara neden olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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İstanbul emniyetinden 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' İstanbul emniyetinden 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' Güngören'de sahte cinsel içerikli ürün deposuna baskın Güngören'de sahte cinsel içerikli ürün deposuna baskın
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de sahte cinsel içerikli ürün deposuna baskın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'de sahte cinsel içerikli ürün deposuna baskın - Son Dakika
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