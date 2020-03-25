GÜNGÖREN'DE SEMT PAZARINDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYULMADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE SEMT PAZARINDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYULMADI - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE SEMT PAZARINDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYULMADI

6 saat önce

Güngören'de kurulan semt pazarında koronavirüse karşı alınan önlemlere uyulmadı.

Güngören'de kurulan semt pazarında koronavirüse karşı alınan önlemlere uyulmadı. 65 yaşın üzerindekiler alışveriş için sokağa çıkarken, vatandaşlar tezgahlardaki meyve ve sebzeleri seçerek aldı. Virüse rağmen pazar alanında yoğun kalabalık oluştu.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Bu kapsamda semt pazarlarında tezgahtarlara maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken, vatandaşın da meyve ve sebzeyi seçerek alması yasaklandı. Güngören'de dün kurulan semt pazarında koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uyulmadığı görüldü. 65 yaşın üzerindeki vatandaşlar alışveriş için sokağa çıkıp pazara geldi. Yoğun kalabalığın olduğu pazarda, müşterilerin tezgahlardaki meyve ve sebzeyi seçerek aldığı görüldü. Tezgahtarlardan ise bir kısmı maske ve eldiven kuralına uydu.

POLİSE BANA İKİ KİLO SALATALIK AL MI DİYECEĞİM BİZE YAKIŞMAZ

65 yaşından büyük Necmettin Memiş, Ne yapalım mecburi çıkıyoruz. Polise ben 'git bana iki kilo salatalık getir' mi diyeceğim Ayıp olmaz mı Bize yakışmaz. Bir pazar için çıktım zaten. Kilitlendik kaldık evde. Başka bir yere gitmiyorum. Evden dışarıya çıkmadığım için dikkat ediyorum. Pazar için mecbur çıktım. diye konuştu.

PAZAR ESNAFI OLARAK VATANDAŞTAN EVDE KALMASINI RİCA EDİYORUM

Tezgahtar Mehmet Erden, Bir pazar esnafı olarak vatandaştan 20 gün evde kalmasını rica ediyorum. Kendim dahil ailem için virüsün temizlenmesi için evde kalmalılar. Başka türlü virüs temizlenmez. dedi.

GÜNGÖREN'DE SEMT PAZARINDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYULMADI

Güngören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:14 Kaynak: DHA

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