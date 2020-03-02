Güngören'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Güngören'de silahlı kavga: 1 yaralı

14 dakika önce

Güngören'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Güngören'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Mahallesi Cevat Açıkalın Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde bir araya gelen Samet T. ile Okan Ü. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Okan Ü., tabancayla Samet T'ye ateş etti. Bacağından vurulan Samet T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan Okan Ü'yü yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Güngören'de silahlı kavga: 1 yaralı

Tozkoparan, Güngören, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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